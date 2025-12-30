Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni günler sonra evinden 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dava süreci yeni bir boyut kazandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları inceleyerek dosya üzerindeki temyiz sürecini tamamladı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce yaptığı yargılamada anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı davada cesedi dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay, yaptığı inceleme sonucunda aile üyeleri hakkındaki mahkumiyet kararlarını hukuka uygun bularak onadı. Ancak Nevzat Bahtiyar hakkındaki hüküm, suç vasfının yanlış değerlendirildiği gerekçesiyle bozuldu. Yüksek mahkeme, Bahtiyar'ın eyleminin delil karartmanın ötesine geçtiğine ve cinayete iştirak ettiğine kanaat getirdi.

CEZALAR ONANDI

Yargıtay kararının gerekçesinde, sanıklar Yüksel, Salim ve Enes Güran hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin usul ve kanuna uygun olduğu belirtildi. Mahkemenin, toplanan delilleri ve savunmaları gerekçeli kararda tutarlı bir şekilde tartıştığı ve hükme esas alınan raporların denetime elverişli olduğu vurgulandı. Yüksek mahkeme, sanıkların adil yargılanma haklarının ihlal edilmediğini ve verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığını kaydetti.

Kararda ayrıca, suç tarihinde yürürlükte olan yasal düzenlemeler gereği teknik bir düzeltme yapıldığı, ancak bu durumun sanıkların alacağı ceza miktarını etkilemediği ifade edildi. Sanık avukatlarının tahliye talepleri, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süreler dikkate alınarak reddedildi. Böylece Narin'in annesi, amcası ve ağabeyi için verilen cezalar kesinleşmiş oldu.

CİNAYETE YARDIMDAN YARGILANACAK

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Nevzat Bahtiyar ile ilgili bölüm ise davanın seyrini değiştirecek detaylar içeriyor. Yüksek mahkeme, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın eskiden beri samimi arkadaş olduklarını ve HTS kayıtlarına göre olay günü ve saatinde sürekli irtibat halinde olduklarını belirtti. Kararda, Nevzat Bahtiyar'ın sadece cesedi taşıyan kişi olmadığı, olay öncesinde ve sırasında Salim Güran'ın yanında bulunarak suç işleme kararını kuvvetlendirdiği vurgulandı.

Yargıtay'ın tespitine göre, Narin Güran patika yoldan evine gittiği sırada, orada bulunan Salim Güran ve evdeki diğer sanıklar tarafından öldürüldü. Ceset, evin dışında bekleyen Nevzat Bahtiyar'a teslim edildi. Yargıtay, Nevzat'ın olay yerinde bulunarak ve sonrasında cesedi saklayarak eyleme iştirak ettiğini, bu nedenle "suç delillerini yok etme" suçundan değil, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Bu karar doğrultusunda Nevzat Bahtiyar, daha ağır bir ceza istemiyle yeniden hakim karşısına çıkacak.