Diyarbakır'da geçen yıl 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran olayı gündemdeki yerini koruyor. Narin davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

Dosyada itirafçı olarak yer alan Nevzat Bahtiyar’a verilen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin hüküm ise bozuldu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise "öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanacak.