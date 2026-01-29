N'Golo Kante transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe’den yeni bir hamle geldi. Arabistan basınında Kante transferi için işlerin yolunda gitmediği ve yarıda kalacağı ifade edilmişti ancak güzel haber Yağız Sabuncuoğlu’dan geldi.
Herkes umudunu yitirmişti: Sadettin Saran’dan Kante için sürpriz hamle, bu akşam…
Fenerbahçe’de kış transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. N'Golo Kante transferi için uzun süredir mesai harcayan sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Başkan Sadettin Saran varını yoğunu ortaya koydu. Bu akşam uçakla İstanbul’a inebilir. İşte detaylar…Derleyen: Furkan Çelik
Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan Fenerbahçe’de hedef orta saha. Fenerbahçe'nin orta saha transferindeki bir numaralı hedefiyse Fransız yıldız N'Golo Kante.
HERKES TAM BİTTİ DEMİŞTİ…
Suudi Arabistan ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız için bonservis bedeli istemesi transferi çıkmaza sokmuştu.
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Golo Kante için yüklü bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Arap ekibi Kante için 10-12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ederken, sarı-lacivertli yönetimden sürpriz bir hamle geldi.
Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin Kante için teklifte bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe, N'Golo Kanté için 4 milyon euro değerinde yeni bir teklif sundu. Al-Ittihad, kararını bu akşam oynanacak maçın ardından Fenerbahçe’ye iletecek.”
Eğer iki tarafta anlaşırsa yıldız futbolcu Kante bu akşam İstanbul’a iniş yapabilir.