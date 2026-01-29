2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar

Halkbank
Faiz Oranı %38
Net Kazanç 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar 2.054.969,86 TL
İş Bankası
Faiz Oranı %37,5
Net Kazanç 54.246,58 TL
Vade Sonu Tutar 2.054.246,58 TL
VakıfBank
Faiz Oranı %43
Net Kazanç 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar 2.062.202,74 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı %39
Net Kazanç 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL
QNB
Faiz Oranı %40
Net Kazanç 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.863,01 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı %43
Net Kazanç 56.834,08 TL
Vade Sonu Tutar 2.056.834,08 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı %39
Net Kazanç 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL
TEB
Faiz Oranı %43
Net Kazanç 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar 2.063.148,98 TL
Akbank
Faiz Oranı %40
Net Kazanç 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.863,01 TL
Odeabank
Faiz Oranı %37,5
Net Kazanç 54.246,58 TL
Vade Sonu Tutar 2.054.246,58 TL
Denizbank
Faiz Oranı %40
Net Kazanç 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.863,01 TL
ING
Faiz Oranı % 41
Net Kazanç 50.858 TL
Vade Sonu Tutar 2.050.858 TL
Enpara.com
Faiz Oranı % 36,5
Net Kazanç 52.800 TL
Vade Sonu Tutar 2.052.800 TL
Getir Finans
Faiz Oranı %39
Net Kazanç 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı %39
Net Kazanç 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı %39,99
Net Kazanç 57.848,55 TL
Vade Sonu Tutar 2.057.848,55 TL
Fibabanka
Faiz Oranı %43
Net Kazanç 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar 2.063.148,98 TL