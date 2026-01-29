Yeniçağ Gazetesi
29 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar

2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar

Merkez Bankası politika faizi indiriminden sonra bankaların uyguladığı mevduat oranlarında da değişim oldu. 2 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ortaya çıktı. İşte 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel tablo.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 1

Halkbank

Faiz Oranı %38

Net Kazanç 54.969,86 TL

Vade Sonu Tutar 2.054.969,86 TL

1 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 2

İş Bankası

Faiz Oranı %37,5

Net Kazanç 54.246,58 TL

Vade Sonu Tutar 2.054.246,58 TL

2 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 3

VakıfBank

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 62.202,74 TL

Vade Sonu Tutar 2.062.202,74 TL

3 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 4

Ziraat Bankası

Faiz Oranı %39

Net Kazanç 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL

4 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 5

QNB

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 57.863,01 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.863,01 TL

5 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 6

Yapıkredi

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 56.834,08 TL

Vade Sonu Tutar 2.056.834,08 TL

6 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 7

Garanti BBVA

Faiz Oranı %39

Net Kazanç 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL

7 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 8

TEB

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 63.148,98 TL

Vade Sonu Tutar 2.063.148,98 TL

8 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 9

Akbank

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 57.863,01 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.863,01 TL

9 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 10

Odeabank

Faiz Oranı %37,5

Net Kazanç 54.246,58 TL

Vade Sonu Tutar 2.054.246,58 TL

10 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 11

Denizbank

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 57.863,01 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.863,01 TL

11 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 41

Net Kazanç 50.858 TL

Vade Sonu Tutar 2.050.858 TL

12 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 13

Enpara.com

Faiz Oranı % 36,5

Net Kazanç 52.800 TL

Vade Sonu Tutar 2.052.800 TL

13 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 14

Getir Finans

Faiz Oranı %39

Net Kazanç 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL

14 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 15

Ziraat Dinamik

Faiz Oranı %39

Net Kazanç 56.416,44 TL

Vade Sonu Tutar 2.056.416,44 TL

15 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 16

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı %39,99

Net Kazanç 57.848,55 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.848,55 TL

16 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 17

Enpara

Faiz Oranı %40

Net Kazanç 57.863,01 TL

Vade Sonu Tutar 2.057.863,01 TL

17 18
2 Milyon TL’nin aylık faizi güncellendi: İşte yeni oranlar - Resim: 18

Fibabanka

Faiz Oranı %43

Net Kazanç 63.148,98 TL

Vade Sonu Tutar 2.063.148,98 TL

18 18
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro