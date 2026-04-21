Gündeme salıverilen “kaset” iddiaları ile ülke şantaja boğuldu!..

Elinizde ne varsa söyleyin de biz de görelim!..

Malum “kaset” rezaletlerine ilk defa mı tanıklık edeceğiz?..

Şüyuu vukuundan beter bu iddiaları hafife aldığımı, normalleştirmeye çalıştığımı sanmayın…

Algı operasyonları yemekten bitap düşmüş yığınları uyarmaya çalışıyorum…

Ülkenin tek ve en büyük sorunu sadece ahlaksız siyasetçiler mi veya siyasetçilerin ahlaksız davranışları mı?...

Siyasetteki ahlaksızlık sadece belden aşağı kriterler mi ölçülür?..

Ne oldu “terörsüz Türkiye” denilen formatlanmış “çözüm süreci”ne?..

En yetkililerin neden sesi sedası çıkmıyor?.. Neden topluma sürecin gidişatı ile ilgili doyurucu bir açıklama yapılmıyor?..

Hazindir ki; terör örgütü PKK ve siyasi sözcülerinden bir açıklama gelirse neler döndüğünden ucundan acıcık haberdar olabiliyoruz!..

İtina ile dikkatlerden kaçırıyorlar…

Devletin istihbarat koridorlarında biraz mesai yaptım. Kulağıma gelen bilgileri pek de yazmak niyetinde değildim doğrusu. Terör örgütünün siyasi temsilcilerinin geçen haftadan bu yana sarayı yaylım ateşine tutmasından sonra dün de çeşitli sözde yayın organlarının üzerinden tehdit ve şantajlara devam edilmesi kararımı biraz değiştirdi.

Sadece şunu söyleyebilirim;

Ankara’da güvenlik ve istihbarat birimleri kırmızı alarmda… İsrail gizli servisi MOSSAD’ın başta DHKP-C ve bazı sol örgütler olmak üzere terör örgütü PKK ile yeni organizasyonlara girdiğini ve ülkemize bazı kritik sızmalar planlandığını işittim. Hatta geçen haftalarda bu organizasyon çerçevesinde hareket eden bazı PKK’lı teröristlerin kıskıvrak yakalandığı söylendi.

İmralı heyeti üyesi DEM’li Pervin Buldan’ın bağırtısı boşuna değilmiş!..

***

Terör örgütü PKK’nın sözde yayın organlarından, dün, saraya şu manşetlerle yaylım ateşine devam ediliyordu;

“Yer altı kaynakları bölüştürülüyor: Aslan payı AKP’lilere, Cengiz ve Limak Holding’e verildi”

Katiller sürüsünü vatan aşkı mı sarmıştı? Yoksa, iddia edildiği gibi fesih edilen terör örgütü çevreci bir sivil toplum örgütüne mi dönüşmüştü?.. Yoksa, yolsuzluklara karşı çok mu duyarlı hale gelmişlerdi?..

Sadece merakınızı gidermek için o haberlerden bazı satırlar;

“AKP rejimi, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yer altı kaynaklarını milletvekillerine ve yandaş şirketler arasında bölüştürdü. Aslan payı, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Cengiz Holding ve Limak Holding’e verildi.

Ormanlar yakılıyor, ağaçlar kesiliyor, dağlar dinamitlerle patlatılıyor ve nehirler kurutuluyor. AKP rejimi, biyoçeşitliliği ve ekosistemi sermayedarlara kurban ediyor. Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Aydın ve İzmir gibi birçok kentte binlerce hektarlık alanları maden, petrol, JES ve HES ihalelerine açıyor. Özellikle son iki yılda başlayan ve 2026 yılının ilk aylarında artan yıkım; devlet ve yandaş şirketlerin organize bir şekilde çalıştığını ve her bölgenin yer altı zenginliklerini göz önünde bulundurarak ihaleler açtığını ortaya koyuyor.

2021 yılının Temmuz-Ağustos aylarında çıkarılan orman yangınları, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) eliyle maden sahalarına çöküş ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarıyla hızlandırılan süreç, ülkeyi adeta büyük bir ekolojik yıkıma, ekonomik krize ve toplumsal çöküşe doğru sürüklüyor.

Devlet, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) eliyle 2023 yılı başından 2025 yılı sonuna kadar açtığı maden ihalelerinde yüzlerce sahayı maden ve petrol şirketlerine peşkeş çekti. Maden ihaleleri rekor kırdı ve binlerce proje ÇED’den geçirildi. Tüm ihaleler ise AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Maden başta olmak üzere, Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır, Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik, BNP Üretim Anonim Şirketi, Karadeniz Zemin İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, Lider Bentonit Madencilik, Petsan Bentonit Madencilik ve Safi Galata Madencilik gibi rantçı şirketlere verildi.”

***

Haberlerde çok daha vahim iddialar var… Fesih edildiği iddia edilen örgüt sözde yayın organları üzerinden, bu sefer, sarayın en zayıf noktasına saldırı düzenlemiş.

Üstüne üstlük, “Yaz mevsiminin her başlangıcında ülkenin ucundan diğer ucuna birçok yerde orman yangınları çıkıyor. Bazıları söndürülürken bazılarına ise müdahale dahi edilmiyor” diye uzun uzun masal anlatılan satırlara da yer verilmiş. Canilerin, her yaz, terör eylemleri çerçevesinde ormanlarımızı nasıl yaktığını bilmesek, gözü kapalı yiyeceğiz!..

Ancak, propaganda savaşı gibi gözüken saray, DEM/PKK kapışmalarının arkasında bir iş var…

MOSSAD bu işin neresinde?..

“Çözüm” masası sallanıyor…