Her hafta dünyadaki olan gelişmeleri sizlere kendimce yorumlamaya çalışıyorum.

Ancak dünya tek kutuplu düzenden, çok kutuplu düzene artık açıkça geçiş yaparken biraz da kendimize dönüp bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

Işık hızlıya değişen dünyada Türkiye ve Türk Milletinin yeri ne olacak?

Ülke olarak uyum sağlamaya veya rekabet etmeye ne kadar hazırız diye sormamız ve irdelememiz gerekiyor diye düşünüyorum.

Sınır komşumuz İran, Amerika ve İsrail tarafından saldırılınca muazzam karşılık verdiğini, farklı stratejilerle vermeye de devam ettiğini her gün şahit oluyoruz.

Sadece takip edip, takdir etmiyoruz, destek de veriyoruz.

Tarihini ve özgürlüğünü Kurtuluş Savaşı ile yazan, sağlayan, meşru müdafaanın ne olduğunu, egemenliğini Cumhuriyetin ilanıyla garanti alan ve dünyaya kabul ettiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte İran’ın verdiği mücadeleyi en iyi anlayan bizler olan Türk Milletidir. .

İran’la komşu olmamız veya milyonlarca Türk soydaşlarımızın yaşaması tek ortak noktalarımız değildir.

Düşmanlarımız da ortaktır.

Emperyalistler, eş zamanlı, farklı yöntemlerle İran’a saldırdıkları kadar Türkiye’ye de şu an saldırmaktadırlar.

Örneğin sadece bir hafta içinde;

17 Nisan tarihinde Amerika’nın Türkiye Büyükelçisi ve emlak milyarderi tüccar Tom Barrack, katıldığı Antalya Diplomasi Zirvesine Türkiye için “Ya müşrik monarşiler ya da bir nevi monarşik cumhuriyetler” en ideal yönetim şeklidir diye bize haddini aşarak, cahilce tavsiyelerde bulundu.

Daha da ileriye giderek Türkiye’nin örnek alması gereken “güçlü lider” olarak da Suriye’nin geçici, yine CİA’nın aparatı olan Cumhurbaşkanı Terörist Colani’yi övgüyle bize gösterdi.

Bu sözlere iktidar ve muhalefet sessiz kaldı.

21 Nisan gününde yine bir başka CİA aparatı olan terörist başı Abdullah Öcalan Türkiye’ye

“Bu süreç bozulursa büyük yıkım olur. 2012’de eğer bu süreç nihayete ermezse 100 bin kişilik ordu çıkar karşınıza demiştim, süreç beni Rojava’da doğruladı.

Şimdi de bu süreç boşa çıkarılırsa İran, Irak krizi sonucu 500 bin Kürt silah altına alınır.

İran var, Irak var. Kürt güçlerin hali bellidir.

Bunu Türkiye’ye yönlendirirler ve onu yıkarlar.

Bu tehdit değil, uyarıyorum” dedi.

Bize adeta savaş ilan eden bebek katilinin bu sözlere yine iktidar ve muhalefet sessiz kaldı.

Yine 21 Nisan günü, Siyonistlerin istekleri doğrultusunda hareket eden Avrupa Birliği Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’yi

“Avrupa kıtasını Rusya, Türkiye veya Çin’in etkisinden uzak tutacak şeklide tamamlamayı başarmalıyız” dedi.

Tabii ki bu sözlere de iktidar ve muhalefet tekrar sessiz kaldı.

Bu sefer 23 Nisan tarihinde Amerika’nın Türkiye Büyükelçiliğin resmi sayfasında

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız neşe içinde kutlansın.

Mutlu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” diye hangi ülkenin bayramını kutladığını belirtmeden “ortaya karışık” bir mesaj yayınladı.

İşin ilginç tarafı ise bu kısa mesaj içinde iki kere “egemenlik” kelimesi geçmesi ancak hangi ülkenin egemenliğini tanıdığını ve kutladığını belirtmeden geçiştirmiş olmasıdır.

Atatürk’ü, Cumhuriyetimizi ve Türk Milletini tamamen yok sayan bu mesaja da ne yazık ki yine iktidar ve muhalefet sessiz kaldı.

Kendi örgütlerini, teşkilatlarını organize edip sosyal medya üzerinden Büyükelçiliğin sayfasına milyonlarca kişinin cevap vermesini bile sağlamadılar.

İşte sadece bir hafta içinde yaşanan bu dört örnekle, Türkiye çok yönlü emperyalistler tarafından saldırı altında olduğunu görebiliyoruz.

Dünya çok kutuplu dünya düzenine geçerken, Türkiye’ye karşı bir terörist 500,000 militanı örgütleyip savaş açmakla tehdit ederken,

Avrupa Birliği bizi düşman ilan ederken ve Amerika ise bize “monarşi” adı altında dikta yönetimi uygun gördüğünü ifade etti.

Yani, Türkiye ve Türk Milletinin yeni dünya düzeninde güçlü, rekabet gücü olan bir oyun kurucusu olması kesinlikle istenmiyor.

Peki, eğer iktidar bu saldırılara karşı çıkmaz ise, gerekli cevapları emperyalistlere vermez ise, iş muhalefete düşmüyor mu?..

Elbette düşer, ancak ne yazık ki muhalefetteki tüm siyasi partiler bahsettiğim son örneklere özellikle bir kaç “hamasi” söylemin dışında gerekli cevapları vermedi, vermek istemedi.

Örneğin, 105’in üstünde miting yapan CHP, diğer partileri de organize edip neden Öcalan’ın sözlerine karşı bir miting Diyarbakır’da yapmıyor veya Amerikan Büyükelçisi Tom Barrak’ı istenmeyen adam ilan eden dev miting Ankara’da yapmayı planlamıyor??

Birisi bize savaş açmakta tehdit ediyor, diğeri de Cumhuriyetimizi tanımıyor…

İkisi de aynı şeyi söylemiyor mu esasında?..

Bu konular sadece CHP’ye ilgilendiren konular değil, bizzat siyasi görüşüne bakmaksızın tüm milletimizi ilgilendiren ortak tehditlerdir.

Yapmıyorlarsa, umutsuz olmaktansa onları harekete geçirmek için kendi seçmenleri onlara baskı kurmalı.

Bu durumda siyasi partilerin harekete geçmesi için başta onlara oy veren kendi seçmenlerine çok önemli görev düşüyor.

Yetersiz kalındığında kendi seçmeleri veya parti üyeleri başta kendi parti yönetimlerinden hesap sormalı.

İktidar, muhalefet tarafından denetlenir, muhalefet ise kendi üyeleri veya seçmeni tarafından denetlenmeli.

Bu denetim zinciri bozulursa veya sağlıklı işlemiyorsa, işte bugünkü “sahipsizlik” tablosu ortaya çıkar.

İran’nın meşru müdafaası için verdiği mücadeleyi takdir eder, kendi egemenliğimize yapılan saldırılara da sessiz kalınır.

Türkiye’de her değişim sandıkla olur, demokrasi ile olur, özgür iradeyle olur.

Ancak vatandaş hakkını araması için ilk önce vekâlet verdiği partiden hesap sorarak başlamalı, yani vatandaşlık görevi olan “sorgulama” görevini ilk yerine getirmeli.

Tüm Türk Milletinin geçmiş Ulusal Egemenlik Bayramını yeniden kutluyorum…