CoAspire'dan Ezber Bozan Adım: FAMM Füze Ailesi
ABD merkezli savunma şirketi CoAspire, askeri bütçeleri rahatlatacak yeni füze ailesi FAMM'ı (Family of Affordable Mass Missiles) kamuoyuna sundu. Bu yenilikçi proje, özellikle modern savaş yönetiminde bütçeyi zorlayan pahalı seyir füzelerine karşı ekonomik ve hızlı üretilebilir en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor.
Savunma sanayiinde 3D devrimi: Ucuz ve hızlı füze dönemi başlıyor
ABD merkezli CoAspire, savunma sanayiinde kartları yeniden dağıtacak "FAMM" füze ailesini tanıttı. Geleneksel ve astronomik maliyetli seyir füzelerine meydan okuyan bu yeni sistem, gücünü 3D yazıcı teknolojisinden alıyor. İşte mühimmat üretiminde ezber bozan projenin detaylı analizi...Kaynak: Diğer
CoAspire'dan Ezber Bozan Adım: FAMM Füze Ailesi
Üretimde Devrim: Neden 3D Baskı Teknolojisi?
FAMM füzelerinin en büyük sırrı, gövde ve birçok kritik bileşeninin 3D baskı (katkılı üretim) yöntemiyle hazırlanması. Geleneksel üretime meydan okuyan bu yöntem sayesinde:
-Üretim zinciri ve lojistik süreçler inanılmaz derecede sadeleşiyor.
-Füzeyi oluşturan parça sayısı minimuma indiriliyor.
-Üretim süresi ve iş gücü maliyetleri geleneksel yöntemlere kıyasla radikal şekilde düşüyor.
Hem Karadan Hem Havadan: Tam Esneklik
Tek bir platforma bağımlı kalmayan FAMM füzeleri, askeri operasyonlarda komutanlara büyük bir esneklik sunuyor. Sistem, hem kara konuşlu fırlatıcılardan hem de hava platformlarından sorunsuz şekilde ateşlenebilecek hibrit bir tasarıma sahip.
Modern Savaşların Yeni İhtiyacı: "Yoğun Mühimmat"
CoAspire, bu füzeleri özellikle mühimmat tüketiminin tavan yaptığı, uzun soluklu ve yoğun çatışma senaryoları için tasarladı. Temel amaç, milyonlarca dolarlık hassas mühimmatların hızla tükenmesinin önüne geçmek ve çok daha düşük maliyetle yüksek operasyonel kapasiteyi sürekli kılmak.
Her Göreve Ayrı Model: Geniş Ürün Yelpazesi
FAMM, tek tip bir füzeden ibaret olmayacak. Şirket, farklı menzil, harp başlığı ve görev ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş versiyonlar üzerinde çalışıyor. Füzeler; insansız hava araçları (İHA), beşinci nesil savaş uçakları ve mobil kara araçları ile tam entegre çalışacak şekilde optimize ediliyor.
Stoklar Jet Hızıyla Yenilenecek!
Savunma uzmanlarına göre, 3D baskı teknolojisinin mühimmat sektörüne girmesi lojistikte yeni bir milat anlamına geliyor. Bu teknoloji sayesinde başta ABD ve müttefik ülkeler olmak üzere, ordular olası bir kriz veya savaş anında boşalan mühimmat depolarını geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı ve ekonomik şekilde doldurabilecek.