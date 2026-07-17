Savunma sanayiinde 3D devrimi: Ucuz ve hızlı füze dönemi başlıyor

Stoklar Jet Hızıyla Yenilenecek!

Savunma uzmanlarına göre, 3D baskı teknolojisinin mühimmat sektörüne girmesi lojistikte yeni bir milat anlamına geliyor. Bu teknoloji sayesinde başta ABD ve müttefik ülkeler olmak üzere, ordular olası bir kriz veya savaş anında boşalan mühimmat depolarını geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı ve ekonomik şekilde doldurabilecek.