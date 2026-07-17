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Kaynak: DHA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde silahlı kuyumcu soygunu gerçekleştiren şüpheli, polis ekiplerinin hızlı çalışması sonucu olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemede, soygundan önce internette "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" şeklinde arama yaptığı tespit edildi.

Olay, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, müşteri gibi içeri giren şüpheli, bir süre sonra yanında getirdiği silahı çıkararak yaklaşık 200 bin lira değerindeki 2 bileziği alıp kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan takipte zanlının olayın ardından yaya olarak evine gittiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin soygunu tek başına planlayıp gerçekleştirdiğini belirledi. Evde yapılan arama ve dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, şüphelinin olay öncesinde internette "kuyumcu soygunu nasıl yapılır" ifadesiyle arama yaptığı ortaya çıktı.

Öte yandan, kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin müşteri gibi dükkana girdiği, silahını çıkararak bilezikleri aldığı ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.