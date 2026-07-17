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Kaynak: Haber Merkezi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'daki resmi kanalı ile X platformunda faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Erişim engellerini takip eden EngelliWeb'in aktardığı bilgilere göre, karar milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındı.

Karar kapsamında yaklaşık 787 bin aboneye sahip Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile 222 bin takipçili Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı hedef alındı. Ancak kararın ardından YouTube ve X platformları söz konusu hesapları henüz Türkiye'den görünmez hale getirmedi.