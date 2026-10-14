Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda oldu. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ilk katında bir anne ve kızının yaşadığı dairenin içerisindeki mutfak aspiratöründen patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, gerekli güvenlik tedbirleri alındı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mutfaktaki aspiratör mahalleliyi sokağa döktü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda oldu. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ilk katında bir anne ve kızının yaşadığı dairenin içerisindeki mutfak aspiratöründen patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, gerekli güvenlik tedbirleri alındı.
Eskişehir'de bir dairedeki aspiratörden geldiği öne sürülen patlama sesi mahallede paniğe sebep olurken, ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda oldu. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ilk katında bir anne ve kızının yaşadığı dairenin içerisindeki mutfak aspiratöründen patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, gerekli güvenlik tedbirleri alındı.
Çok Okunanlar