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Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yayla sahilindeki elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, çevrede korku dolu anlara neden oldu. Otluk alanda başlayan alevler, vatandaşların hızlı müdahalesiyle yazlık evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

PATLAMANIN ARDINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, Yayla sahilindeki pazaryeri önünde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlamanın ardından başladı. Patlamanın ardından otluk alanda yükselen alevler kısa sürede çevrede paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR VE ESNAF SEFERBER OLDU

Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf yaptı. Yapılan müdahaleyle alevler yazlık evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önlerken, olay nedeniyle Yayla sahilinde kısa süreli panik yaşandı. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.