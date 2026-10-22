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Kaynak: AA / DHA / İHA

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö.D., gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanmıştı.

Sarıgül kardeşlere yöneltilen suçlamalar ‘kara para aklama’ ve ‘tehdit’. Tutuklananlar arasında gazeteci Murat Ağırel de var.