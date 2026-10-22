YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö.D., gözaltına alındı.

Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanmıştı.

Mustafa Sarıgül'ün koruması gözaltına alındı - Resim : 2

Sarıgül kardeşlere yöneltilen suçlamalar ‘kara para aklama’ ve ‘tehdit’. Tutuklananlar arasında gazeteci Murat Ağırel de var.

Gazeteci Murat Ağırel'den açıklama: Sahte haber yapmadımGazeteci Murat Ağırel'den açıklama: Sahte haber yapmadımGündem