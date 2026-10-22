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Sözcü yazarı Sultan Uçar'ın gündeme getirdiği trajikomik CİMER şikayetleri, eğitim camiasındaki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Uçar'ın "Müfettiş böyle yaparsa!" başlıklı yazısında yer alan bilgilere göre; öğretmenler, akıl sınırlarını zorlayan gerekçelerle şikayet ediliyor ve bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gereksiz soruşturma yükü yaratıyor.

VELİLERDEN AKILALMAZ ŞİKAYETLER

Uçar'ın yazısında aktardığına göre, CİMER'e yansıyan şikayetlerden bazıları fıkraları aratmıyor. Bir öğretmenin sosyal medyada paylaştığı kebap fotoğrafı, "Ya çocuğumun canı çekerse" diyen bir veli tarafından CİMER'e şikayet konusu yapıldı. Daha da ilginç olanı, kırmızı kalem kullanan bir öğretmenin, "kırmızı kalem kan çağrıştırıyor" gerekçesiyle ihbar edilmesi oldu.





ÇİÇEĞE SU DÖKMEK "HAKSIZ İŞ YÜKÜ" SAYILDI

Şikayetlerin dozu bununla da sınırlı kalmadı. Sınıftaki bir çiçeği sulaması için öğrencisinden yardım isteyen öğretmen, "Çocuğuma haksız iş yükü verdi" diyen velinin hedefi oldu. Hatta Kadınlar Günü kutlama mesajını beğenip kalp emojisi atmayan 4 öğretmene, kendi okul müdürleri tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

MEB'DE SORUŞTURMA YÜKÜ ARTIYOR

Bu tür asılsız ve absürt şikayetlerin, MEB'deki binlerce inceleme ve soruşturma dosyasına eklendiğini belirten Uçar, Bakanlık bünyesinde 25 bin 636 dosyanın halen soruşturulduğuna dikkat çekti. Yazar, eğitimde adalete olan inancın, bazı müfettişlerin keyfi ve ideolojik kararlarıyla nasıl zedelendiğini vurgularken, eğitimcilerin masumiyet karinesinin de hiçe sayıldığını ifade etti.





Kaynak: Sözcü