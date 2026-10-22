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Cezaevinden mektup yazan gazeteci Murat Ağırel, kendisine ulaştırılan Sarıgül ailesi ve karapara iddialarına ilişkin ihbar dosyasını titizlikle incelediğini açıkladı.

İhbarı yapan kişilerin sunduğu İngiltere ve Almanya merkezli şirket evrakları ile para transferi dekontlarının sahte ve yapay zeka ürünü olduğunu tespit ettiğini belirten Ağırel, doğrulatmadığı bilgileri haber yapmayı reddettiğini söyledi.

"HABER YAPMADIĞIM İÇİN SUÇLANDIM"

Emniyet ifadesinde suçunu öğrendiğini aktaran Ağırel, gelen belgeleri haberleştirmediği ve durumu teyit etmek için taraflarla görüştüğü gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildiğini kaydetti.

Ağırel, "Sahte haber yapmadığım ve gazetecilik etiğine uyduğum için suçlandım. Yasa dışı bahis bağlantılarını yazdığım isimlerle örgüte yardım etmekle itham ediliyorum" ifadelerini kullandı.

"SARIGÜL AİLESİ İLE HERHANGİ BİR TANIŞIKLIĞIM YOK"

İddialarda adı geçen Mustafa Sarıgül ve ailesiyle hiçbir kişisel veya ticari yakınlığının bulunmadığını vurgulayan Ağırel, gazetecilik görevini halkın hakkını koruyarak sürdürdüğünü ifade etti.

Doğrulanmamış bilgi ve belgeler üzerinden kamuoyunu yanıltmayacağını belirten Ağırel, mesleki ilkelerinden ödün vermediğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Sarıgül ailesiyle ilgili kendisine gelen iddiaları belge olmadığı ve iddiaları doğruyamadığı için haber yapmamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alman vatandaşı iki kişinin, "yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği" iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 15 kişi iki gün önce tutuklandı. Murat Ağırel'in tutuklanmasına neden olan suç maddesi "Suç örgütüne bilerek isteyerek yardım etme" olarak gösterildi.

Kaynak: Cumhuriyet