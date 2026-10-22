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Beyaz Show, Organize İşler: Karun Hazinesi ekibinin konuk olacağı özel programla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 23 Ekim’de YouTube üzerinden yayınlanacak programda Kıvanç Tatlıtuğ, filmdeki yarı çıplak sahneler için karnını nasıl şişirdiğini gösterdi.

BEYAZ SHOW ÖZEL YAYINI GELİYOR

Beyazıt Öztürk’ün uzun yıllar boyunca ekranlarda izleyiciyle buluşan programı Beyaz Show, özel bir yayınla geri dönüyor. Programın yeni bölümünde Organize İşler: Karun Hazinesi ekibi konuk olarak yer alacak.

23 Ekim’de YouTube üzerinden yayınlanması planlanan özel program, Beyaz Show hayranlarını yeniden ekran başına toplamaya hazırlanıyor.

KIVANÇ TATLITUĞ KAMERA ARKASINI ANLATTI

Programın öne çıkan anlarından biri de Kıvanç Tatlıtuğ’un film çekimleriyle ilgili anlattıkları oldu. Ünlü oyuncu, Organize İşler filmindeki yarı çıplak sahneler için karnını nasıl şişirdiğini göstererek çekimlerin perde arkasına ilişkin bir ayrıntıyı izleyicilerle paylaştı.