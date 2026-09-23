Kaynak: ANKA

Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Çiftçi'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"MAHALLE MAHALLE, SOKAK SOKAK RİSKLERİ BİLECEKSİNİZ"

Bizim devlet anlayışımızda makam, millete hizmetin, emaneti hakkıyla taşımanın ve büyük bir mesuliyeti üstlenmenin adıdır. Üzerinizdeki üniforma, omuzlarınızdaki rütbe ve bulunduğunuz makam, bu aziz milletin sizlere emanetidir. Bu emaneti hakkıyla taşımanın yolu, sorumluluğunuzdaki şehri ve insanımızı iyi tanımaktan geçer. Çünkü her şehrin nüfusu, sosyal yapısı ve güvenlik riskleri farklıdır. Bu nedenle mahalle mahalle, sokak sokak riskleri bilmeli, suç haritalarını okumalı ve tedbirlerinizi buna göre almalısınız. Suç dünyası hızla değişiyor. Sosyal medya ve dijital platformlardan yeni nesil suç çetelerine kadar karşımıza çıkan tehditlere karşı yöntemlerimizi sürekli geliştirmeliyiz. Özellikle gençlerimizi hedef alan, onları para ve güç vaadiyle suça sürükleyen yapılara hiçbir yerde alan bırakmayacağız. Çetelerin büyümesini beklemeden finans kaynaklarını, iletişim ağlarını, eleman devşirme yöntemlerini ve dijital izlerini takip edeceğiz. Çünkü mücadelemiz, evlatlarımızı suçtan koruma, ailelerimizin huzuruna sahip çıkma ve şehirlerimizi güvenli hayat alanları olarak muhafaza etme mücadelesidir. Kendimize sürekli şu soruyu sormalıyız. Bu suç nasıl değişiyor, nasıl yayılıyor ve yarın hangi biçime dönüşecek? Yeni güvenlik mimarimizin temelinde risk analizi, veriye dayalı karar alma, erken uyarı, güçlü istihbarat, teknolojik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon vardır. Riski önceden göreceğiz, tehdidi kaynağında tespit edecek, suç meydana gelmeden tedbirimizi alacağız.

"TEHLİKE OKULUN KAPISINA GELMEDEN TEDBİRİ ALACAĞIZ"

Çiftçi, emniyet müdürlerinden şehirlerin huzur ve risk haritasını çıkarmalarını, yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele etmelerini, sokağı ve dijital dünyayı birlikte takip etmelerini, mahallede ve sahada olmalarını istedi. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek, muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum: Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız.

Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş-gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkânlarımızı etkin kullanacaksınız.

OKUL GÜVENLİĞİ RUTİN BİR ASAYİŞ BAŞLIĞI OLARAK GÖRMEMELİ

İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini artıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU...

Çiftçi, emniyet müdürlerinden mağdurların yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettirmelerini, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstermelerini, personellerine sahip çıkmalarını, illerinde ortak güvenlik aklı ve kesintisiz koordinasyon sağlamalarını, başarıyı yalnızca operasyon sayısıyla ölçmemelerini ve güvenlik iletişimini huzur ve kamu güveninin bir parçası olarak yönetmelerini istedi.

Çiftçi, Türkiye'nin güvenlik alanında önemli mesafe kastettiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda terörün, çetelerin, uyuşturucu tacirlerinin ve organize suç örgütlerinin olmadığı, huzurun hakim olduğu şehirler istediklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye okul saldırılarıyla 2026'nın 14 ve 15 Nisan'ında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da art arda yaşanan olaylarla birlikte tanışmıştı. Son olarak dün (22 Eylül) gerçekleşen silahlı saldırı, Türkiye'de okul için veya önünde son 5 ay içerisinde yaşanan 3. saldırı oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki saldırganın etrafa ateş açması sonrası 3'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı.