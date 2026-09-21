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Kaynak: Haber Merkezi

Adana’nın Saimbeyli ilçesi sabaha karşı meydana gelen depremle güne uyandı. AFAD verilerine göre saat 04.02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 5,0 olarak kaydedildi.

Adana’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep’te de deprem hissedildi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ’DEN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, deprem sonrası gerçekleştirdiği açıklamada son duruma ilişkin detayları paylaştı.

Çiftçi, şunları söyledi:

“Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”