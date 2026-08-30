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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Zafer Arapkirli’nin hazırlayıp sunduğu "Medyaterapi", verilen aranın ardından ekran yolculuğunu sürdürüyor. BirGün TV bünyesinde yayınlanan program, yeni yayın dönemiyle birlikte izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

1 Eylül 2025 tarihinde başlayan yayın maratonuna kaldığı yerden devam eden programın yeni sezon ilk bölümü, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de BirGün TV ekranlarında yayınlanacak.

Yayınlanan tanıtım videosunda yeni sezon duyurusunu yapan Zafer Arapkirli, Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan gelişmeleri tarafsız bir yaklaşımla ele almayı sürdüreceklerini belirtti. Arapkirli, 1 yıl önce başlatılan bu yayın yolculuğunun bağımsız medya ilkeleri doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.