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Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından oyuncu menajeri George Gardi, RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların son dönemde gerçekleştirdiği birçok transferde görüşmeleri yürüten Gardi, Rafael Leao transferinin perde arkasını anlattı.

'3 HAFTADAN DAHA UZUN SÜREDİR UĞRAŞIYORDUK'

Leao için uzun süren bir transfer operasyonu yürütüldüğünü belirten Gardi, Portekizli futbolcunun Premier Lig'de oynama isteğine rağmen Galatasaray'ın projesinden etkilendiğini söyledi.

Gardi, "Leao için 3 haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. İngiltere Premier Lig'den de teklifler vardı. Leao, İngiltere'ye de sıcak bakıyordu çünkü Premier Lig dünyanın en büyük liglerinden bir tanesiydi ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü." dedi.

Leao'nun Galatasaray kadrosundaki yıldızlardan da etkilendiğini belirten Gardi, Portekizli futbolcunun Victor Osimhen ve Leroy Sane ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fikrini önemli bulduğunu aktardı.

ASTON VILLA SON GÜNE KADAR DEVREDEYDİ

Transfer yarışının son ana kadar sürdüğünü açıklayan Gardi, "Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifleri vardı. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı ama Galatasaray'ın ona karşı olan sevgisini ve taraftarların tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

'DAHA BÜYÜK TEKLİFLER VARDI AMA GALATASARAY'I SEÇTİ'

Leao'nun yalnızca İngiltere'den değil, İtalya ve Türkiye'den de teklifler aldığını söyleyen Gardi, diğer kulüplerin isimlerini açıklamadı.

Gardi, "Türkiye'den de bir kulübün teklifi vardı ama oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. Leao için diğer kulüplerden daha büyük teklifler vardı ama o burayı seçti." sözleriyle Portekizli yıldızın tercihinin Galatasaray olduğunu vurguladı.