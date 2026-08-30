Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahadaki oyundan memnun kaldığını ifade etti.

'EN İYİ OYNADIĞIMIZ BÖLÜM 45 İLE 3-2'YE KADAR OLAN BÖLÜM'

Okan Buruk maç sonu şunları söyledi:

"Göztepe'ye karşı oynamak kolay bir şey değil. Çok fazla direkt oynayan, pas organizasyonu olmayan bir takım. Direkt toplar, uzun toplar, taç atışları, kornerler... Bir taçtan bir kornerden gol yedik zaten. En iyi oynadığımız bölüm 45 ile 3-2'ye kadar olan bölüm. O bölümü çok iyi oynadık. Topa daha çok sahip olarak, dikine paslarla, hareketlilikle rakibi çözdük. Çok fazla pozisyon ürettik."

'OSIMHEN'İN ŞUT SAYISI HİÇBİR ZAMAN BU KADAR OLMAMIŞTI'

"Osimhen'in kaleye attığı şut sayısı, hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Daha fazla pozisyona giriyor. 3 haftada 9 gol attık. 1 ve 3'üncü maç, hem rakip ceza sahasında çok topla buluştuk hem çok pozisyona girdik. Bu iyi yanı. Yediğimiz goller kötü yanı. 3-2'den sonra takım boyunu uzatmak, defansif anlamda mücadeleleri kazanacak oyuncuları aldık. Bu biraz üretkenliği düşürdü. Geçişleri daha iyi yapabilirdik. Osimhen'in sayılmayan golü vardı. Son pasları versek skora gidebilirdik. Bir yandan da sizi tehdit eden rakip var. 3-2'yi korumak istiyorsunuz."

'OYUNDAN VE OYUNCULARIMIN İSTEĞİNDEN MEMNUNUM'

"Oyundan, oyuncularımın isteğinden memnunum ama gelişmemiz gerekiyor. Göztepe oynaması zor bir takım. Kazandığımız için sevinçliyiz. Daha çok gol atabilirdik. Rakibin şanslar yaratmaya çalıştığı bir maç var. Göztepe benim eski ve çok sevdiğim bir takımım. Onlara başarılar diliyorum."

'TRANSFERDE SON GÜNLERİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

"Kazanan bir Galatasaray, iyi oynayan, transferleri gelen bir Galatasaray. Negatif hava dağıldı. Mevki ve isim söylemeyeceğim ama yabancı haklarımıza göre, U23 yabancı hakkı var, Türk alabiliyoruz. Son günleri değerlendirmek istiyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI YORUMU

"Şampiyonlar Ligi kurası çekildi. Zor kolay... Kağıt üstünden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her maçı oynamanız lazım. Oynamadığınız hiçbir maçı kazanamazsınız.

PSG gelmesin deyince geldi. O takımlarla da oynayacağız. Geçen sene Liverpool'la, Manchester City ile oynadık. İki Liverpool galibiyeti çok hafızada kaldı. O takımlara karşı galip gelmek, Galatasaray tarihine geçebilecek maçlar. Kim olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacağız."