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Kaynak: AA

Somali açıklarında korsanlık faaliyetlerine karşı yürütülen askeri mücadelede kritik bir başarıya imza atıldı. Somali Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi bilgilendirmeye göre, 17 Ağustos tarihinde ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Nugaal bölgesine bağlı Eyl ilçesinin Jifle açıklarında korsanlarca alıkonulan MV LATUF isimli kargo gemisini kurtarmak amacıyla başlatılan operasyon 10. gününde tamamlandı.

14 KORSAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında korsanlara ait 4 adet tekne imha edildi. Müdahale sırasında 14 korsan öldürülürken, güvenlik güçlerinin uyguladığı yoğun baskı neticesinde sağ kalan diğer korsanlar gemiyi bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Ekiplerin gemide kontrolü eksiksiz şekilde sağlamasının ardından MV LATUF güvenli biçimde rotasına devam etti.

ÜLKELER ARASINDAKİ BAĞLAR GÜÇLENDİ

Gerçekleştirilen harekatın Somali ile Türkiye arasında aktifleştirilen savunma iş birliği mutabakatı doğrultusunda icra edildiği aktarıldı. Söz konusu anlaşmanın; Somali kıyı hattının muhafazası, deniz yetki alanlarındaki emniyetin tesisi ve korsanlık eylemleriyle ortak mücadele hususunda iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiği ifade edildi.

Korsanlığın ağır yaptırımlara tabi büyük bir suç teşkil ettiğini vurgulayan Somali Savunma Bakanlığı; bu yasa dışı faaliyetlere karışan, arkasında duran veya göz yuman tüm odakların adalet önünde hesap vereceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, deniz emniyetinin sağlanması ile kara sularının korunmasında gösterdikleri başarıdan ötürü Türk Deniz Kuvvetleri ve Somali ordusuna teşekkürlerini iletti.

İki ülke arasında Şubat 2024 tarihinde bağıtlanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması, askeri ilişkilerin ötesinde Somali'nin deniz emniyeti kapasitesinin artırılmasını da hedefliyor. Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye; Somali'nin deniz yetki alanlarının muhafazası, doğal kaynakların emniyete alınması ve yasa dışı girişimlerle mücadele konularında aktif destek veriyor. Türkiye aynı zamanda uzun yıllardır Somali'de askeri eğitim ve kapasite geliştirme projelerini sürdürüyor.