Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Rüşvet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla yürütülen dev operasyonda, aralarında Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşinin de dahil olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 4 kişi ev hapsine alınmıştı.

"RÜŞVET ALMADIM, ÖRGÜT KURMADIM"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bozbey, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamaları reddetti. Bozbey ifadesinde "Kesinlikle çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmadım. Usulsüzlük yapmadım ve kimseden rüşvet almadım." dedi.

Eski başkan yardımcısı Turgay Erdem’e işlerin hızlanması için 'koordinatörlük' görevi verdiğini ancak bunun 'tek imza' yetkisi olmadığını söyledi. 1999 yılında belediye başkanı seçildikten sonra tüm ticari hisselerini aile bireylerine devrettiğini belirtti.

EMİN ADANUR’UN İDDİALARINA "İFTİRA" CEVABI

Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’un rüşvet iddialarına değinen Bozbey, bu beyanların "husumet" kaynaklı olduğunu iddia etti. Bozbey "2024 yılında seçildikten sonra benden ihale konularında usulsüz talepleri oldu. Karşılamayınca husumet besledi. Daire istediğim iddiası tamamen iftiradır, böyle bir şeye ihtiyacım yoktur." ifadelerini kullandı.

AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE PARA TRAFİĞİ

Soruşturmada adı geçen para transferleri ve tapu geçişleri hakkında da konuşan Bozbey, dayısının oğlu M.D.’ye ait firmayla bir bağlantısı olmadığını ileri sürdü. Kardeşinin eşi İ.A.B.’nin mimarlık firmasına kimseyi yönlendirmediğini söyleyen Bozbey, sadece cami, okul ve sağlık ocağı gibi kamusal hayır işlerini yönlendirdiğini kabul etti.

ÖZEL OKUL VE KREDİ AÇIKLAMASI

Eşi Seden Bozbey’in müdürü olduğu özel okulla ilgili 8 milyon TL’lik para hareketi sorulan Bozbey, durumun tamamen ticari ve zorunlu bir trafik olduğunu söyleyerek "Okul inşaatı için çekilen kredinin, banka talebiyle inşaat firmasına peşin ödenmesi gerekmişti. Sıkışıklık yaşayınca peşin gönderdiğimiz parayı parça parça geri aldık. Kızım Side Bozbey’e gönderilen paralar da okulun vergi ve SGK borçlarını ödemek için kullanılmıştır." dedi.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMADIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında adı geçen bir firmanın Bursa’dan ihale almasıyla ilgili ise Bozbey, işlemlerin EKAP üzerinden şeffaf yapıldığını belirtti. Bozbey, "İhale yasaklısı olmayan bir firmayı ihaleye sokmamak, asıl ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur" diyerek kendini savundu.