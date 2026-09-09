MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdemir, yeni Orta Vadeli Program'ın dezenflasyon ile büyümeyi aynı anda yürütmeyi hedeflediğine dikkat çekti.
"ENFLASYON TAKINTISI OLUŞTU"
Türkiye'nin yalnızca enflasyonla mücadele etmediğini belirten Özdemir, enflasyonun toplumun satın alma gücünü doğrudan etkilemesi nedeniyle doğal olarak gündemin ön sıralarında yer aldığını söyledi. Özdemir, “Enflasyonu önemsemeyelim demiyorum ancak tek hedef haline getirilmesini doğru bulmuyorum” dedi.
Enflasyonun farklı kaynakları bulunduğuna işaret eden Özdemir, tüketim kaynaklı enflasyonun yanı sıra şokların yarattığı ve yatırım ile finansman koşullarından kaynaklanan etkilerin de dikkate alınması gerektiğini dile getirdi. Özdemir, Türkiye'nin enflasyonu düşürmek amacıyla üretimi soğutmak zorunda bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Ülkemizin insanını ve sanayicisini enflasyonu düşürmek ve üretimi soğutmak gibi bir seçenek arasında bırakmayalım” mesajı verdi.
Sanayide kapasite kullanımına ilişkin gözlemlerini de paylaşan Özdemir, Türkiye'de mevcut kapasitenin ne ölçüde kullanıldığının doğru analiz edilmesi gerektiğini belirtti.
"BİLMEDİĞİMİZ ŞEYİ TAHMİNLE YÖNETEMEYİZ"
Neredeyse her hafta farklı illeri ziyaret ettiğini belirten Özdemir, sanayicilere ilk olarak kapasite durumlarını sorduğunu anlattı. Bazı tesislerde beş üretim hattından yalnızca ikisinin çalıştığını, buna karşın yeni yatırımların da gündeme geldiğini belirten Özdemir, “İş yok deniyor ama iş var. Oysa senin yaptığın yatırım ihtiyaçtan fazla” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de daha verimli tesisler kurulabilecek alanlarda dahi atıl kapasite bulunduğunu söyleyen Özdemir, “Bilmediğimiz şeyi tahminle yönetemeyiz” dedi.
FAİZ İNDİRİMİ NE İÇİN?
Türkiye'nin faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özdemir, üretimi canlandırmak amacıyla faizleri aşağı çekmenin tek başına doğru bir sonuç vermediğini söyledi. Önceki dönemlerde düşük faiz ortamında sağlanan kredilerin önemli bölümünün üretim yerine arsa ve servet birikimine yöneldiğini savunan Özdemir, geçmiş tecrübenin bunun test edildiği bir dönem olduğunu ifade etti.
Özdemir, Türkiye'nin kredi imkanlarının bulunduğu dönemlerde teknolojik dönüşüme ve özkaynakların güçlendirilmesine yeterince kaynak ayırmadığını belirterek, sanayicilerin bugün yüksek finansman maliyetleriyle karşı karşıya kalmasının nedenlerinin geçmişte de aranması gerektiğini söyledi.
‘GEVŞEME PROGRAMIN ORTASINA DOĞRU GELEBİLİR’
Küresel ticaret hacminin de yavaşladığını belirten Özdemir, geçen yıl yüzde 4'ün üzerinde artan dünya mal ve ticaret hacminin bu yıl yüzde 1'ler seviyesinde kalmasının beklendiğini söyledi. Özdemir, gelecek yılın ortalarından itibaren enflasyondaki düşüşün daha temkinli ilerlemesinin beklendiğini belirterek, bunun ekonomi programının ortalarına doğru bir gevşeme dönemine işaret edebileceğini düşündüğünü söyledi. Öte yandan Özdemir, MÜSİAD EXPO'ya ilişkin ise 23-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuarda 114 ülkeden 50 binin üzerinde katılımcı beklediklerini açıkladı.