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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 OVP'sinde makro hedefler bozuldu. 2026 enflasyon hedefi 12 puan sapmayla yüzde 28,4'e fırlarken; büyüme tahmini yüzde 3,3'e geriledi. Cari açık tahmini ikiye katlanarak yüzde 2,6'ya çıkarken dış ticaret açığı 105 milyar dolara fırladı.

2026 ENFLASYONUNDA DEV SAPMA: HEDEF YÜZDE 28,4’E YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemini kapsayan 3 yıllık yeni Orta Vadeli Programı’nı (OVP) açıkladı. Açıklanan yeni verilerle birlikte önceki programa kıyasla daha düşük büyüme, daha yüksek enflasyon ve bozulan bir dış denge tablosu ortaya çıktı.

Programın ana önceliğinin dezenflasyon sürecini kalıcı kılmak olduğunu iddia eden Yılmaz, 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin önceki programdaki yüzde 16 seviyesinden 12,4 puanlık sapmayla yüzde 28,4’e fırladığını duyurdu.

İzleyen yıllar için enflasyon hedefleri ise şu şekilde sıralandı:

2027 Enflasyon Hedefi: Yüzde 21

2028 Enflasyon Hedefi: Yüzde 13,5

2029 Enflasyon Hedefi: Yüzde 9

BÜYÜME VE SANAYİ ÜRETİMİ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ekonomideki yavaşlama büyüme rakamlarına da doğrudan yansıdı. Önceki OVP'de 2026 yılı için yüzde 3,8 olarak belirlenen büyüme tahmini yüzde 3,3’e düşürüldü. Sanayi büyümesi tahmini ise yüzde 2,3’e geriledi.

Büyümenin 2027’de yüzde 4,2’ye, 2029’da ise yüzde 5’e ulaşması bekleniyor. İşsizlik tarafında ise 2026’da yüzde 8,1; 2027’de yüzde 8; 2028’de yüzde 7,8 ve 2029’da yüzde 7,6 seviyeleri hedeflendi.

DIŞ TİCARET VE CARİ AÇIK TAHMİNLERİ ALTÜST OLDU

Yeni OVP’de en sert revizyonlar dış denge göstergelerinde gerçekleşti. Enerji ithalatı faturasının tırmanmasıyla birlikte dış ticaret açığı ve cari açık tahminleri yukarı yönlü güncellenirken, turizm gelirleri aşağı çekildi:

Dış ticaret açığı: 96 milyar dolardan 105 milyar dolara yükseltildi.

Enerji İthalatı : 63 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkarıldı.

Turizm Gelirleri: 68 milyar dolardan 65 milyar dolara düşürüldü.

Cari Açık / GSYH Oranı: Yüzde 1,3 seviyesinden yüzde 2,6’ya çıkarılarak ikiye katlandı.

"ÇERÇEVEDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Bozulan makro hedefleri küresel risklere ve bölgesel çatışmalara bağlayan Cevdet Yılmaz, manşet enflasyondaki geçici yataylaşmanın savaş koşullarından kaynaklandığını savundu. Savaşın manşet enflasyona etkisinin 7 puana yakın hesaplandığını söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış dengemiz üzerinde doğrudan etkisiyle enerji ithalatı tahminimiz 63 milyar dolardan 71 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı tahminimiz 96 milyar dolardan 105 milyar dolara çıkmıştır. Buna bağlı olarak cari işlemler açığının millî gelire oranına ilişkin tahminimizi de yüzde 2,6’ya güncelledik. Bu güncellemeler Programımızın yönünde veya ana çerçevesinde bir değişiklik anlamına gelmemektedir."

Öte yandan KKM’den çıkış sürecinin tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, risk priminin (CDS) 700’lü seviyelerden 217’ye gerilediğini ve faiz riskinin aşağı çekildiğini kaydetti.

MEVCUT PROGRAMDA HANGİ HEDEFLER VARDI?

Halihazırda yürürlükte olan ve 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de makroekonomik beklentiler şu şekilde sıralanmıştı:

Büyüme: 2026 yılı için yüzde 3,8, 2027 için yüzde 4,3 ve 2028 dönemi için yüzde 5.

Enflasyon: 2026 sonu itibarıyla yüzde 16, 2027'de yüzde 9 ve program sonunda yüzde 8.

İşsizlik: 2026'da yüzde 8,4'e, 2027'de yüzde 8,2'ye ve 2028'de yüzde 7,8'e düşürülmesi.

Dış Ticaret: İhracatın 2026'da 282 milyar dolar, programın son yılında ise 308,5 milyar dolara ulaşması hedeflenirken; ithalat faturasının sırasıyla 378 milyar dolar ve 410,5 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülmüştü.

Bütçe Dengesi: Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8'e çekilmesi planlanmıştı.