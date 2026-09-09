Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu

Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu

Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, iki köklü ailenin çatışması arasında filizlenen aşkları ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyle buluşuyor. İşte Tuzlu Kahve’nin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri…

Kaynak: Diğer
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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 1

Başrollerinde birçok ünlü ismi barındıran dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene gibi ünlü oyuncuları buluşturan yapımın ilk bölümünde Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abisi Mehmet'in yolu Derin'le kesişmişti.

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 2

Peki, ilk bölümünde çok konuşulan Tuzlu Kahve konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir? İşte, Tuzlu Kahve konusu, oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler…

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 3

Habertürk'te yer alan habere göre, Tuzlu Kahve'nin yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstleniyor. Dizi nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille izleyiciyle buluşturuyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve Salı akşamları Star Tv'de izleyiciyle buluşuyor.

İşte, Tuzlu Kahve dizisi konusu, oyuncuları ve son bölüm özeti...

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 4

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Dizi, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini izleyilerin karşısına getiriyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 5

Sadece iki gencin serüvenini değil, ailelerin, geleneklerin ve nesiller arası çatışmaların dinamiklerini de ele alan bu yapım, izleyicisine romantik komedi ile aile dramasının iç içe geçtiği samimi bir ortam vadediyor.

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 6

SON BÖLÜMDE NELER VARDI?

Seneler boyunca birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 7

Hakan’la evlenme hazırlığında olan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini sona erdirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 8

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Feryal İpekli - Nebahat Çehre

Derin Kutaygil - Eda Ece

Mehmet Aydınoğlu - Buğra Gülsoy

Hatun Aydınoğlu - Binnur Kaya

Candan Aydınoğlu - Şevval Kaya

Elit İpekli - Yasemin Ergene

Murat Aydınoğlu - Sarp Apak

Aybüke Destan - Ceren Moray

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Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu - Resim: 9

Taylan Kutaygil - Enis Arıkan

Ünver İpekli - Cengiz Bozkurt

Sitare Kutaygil - Nevra Serezli

Osman Aydınoğlu - Settar Tanrıöğen

Nermin Destan - Hatice Aslan

Tiraje Kutaygil - Nergis Kumbasar

İpek Aydınoğlu - Melis Fis

Beste - Elit Andaç Çam

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