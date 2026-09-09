Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Dizi, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini izleyilerin karşısına getiriyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.