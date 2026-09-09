Başrollerinde birçok ünlü ismi barındıran dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene gibi ünlü oyuncuları buluşturan yapımın ilk bölümünde Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat'ın Amerika'dan yeni dönen abisi Mehmet'in yolu Derin'le kesişmişti.
Herkes bu diziyi konuşuyor: Tuzlu Kahve kasıp kavurdu
Star TV’nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, iki köklü ailenin çatışması arasında filizlenen aşkları ve sürprizlerle dolu hikâyesiyle izleyiciyle buluşuyor. İşte Tuzlu Kahve’nin konusu, oyuncu kadrosu ve karakterleri…Kaynak: Diğer
Peki, ilk bölümünde çok konuşulan Tuzlu Kahve konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir? İşte, Tuzlu Kahve konusu, oyuncu kadrosu ile ilgili bilgiler…
Habertürk'te yer alan habere göre, Tuzlu Kahve'nin yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstleniyor. Dizi nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille izleyiciyle buluşturuyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve Salı akşamları Star Tv'de izleyiciyle buluşuyor.
İşte, Tuzlu Kahve dizisi konusu, oyuncuları ve son bölüm özeti...
TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ANLATIYOR?
Dizi, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini izleyilerin karşısına getiriyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
Sadece iki gencin serüvenini değil, ailelerin, geleneklerin ve nesiller arası çatışmaların dinamiklerini de ele alan bu yapım, izleyicisine romantik komedi ile aile dramasının iç içe geçtiği samimi bir ortam vadediyor.
SON BÖLÜMDE NELER VARDI?
Seneler boyunca birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.
Hakan’la evlenme hazırlığında olan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini sona erdirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.
TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Feryal İpekli - Nebahat Çehre
Derin Kutaygil - Eda Ece
Mehmet Aydınoğlu - Buğra Gülsoy
Hatun Aydınoğlu - Binnur Kaya
Candan Aydınoğlu - Şevval Kaya
Elit İpekli - Yasemin Ergene
Murat Aydınoğlu - Sarp Apak
Aybüke Destan - Ceren Moray
Taylan Kutaygil - Enis Arıkan
Ünver İpekli - Cengiz Bozkurt
Sitare Kutaygil - Nevra Serezli
Osman Aydınoğlu - Settar Tanrıöğen
Nermin Destan - Hatice Aslan
Tiraje Kutaygil - Nergis Kumbasar
İpek Aydınoğlu - Melis Fis
Beste - Elit Andaç Çam