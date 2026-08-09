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Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın geri adım atmadığı, terörist PKK'lılara özgürlük yolu açacak olan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi (çerçeve yasa) TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Gözler pazartesi günü başlayacak Genel Kurul görüşmelerinde...

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan çerçeve yasa teklifi, Adalet Komisyonu'nda görüşüldü.

"RET OYU VERECEKLERİNİ BEYAN EDEN PARTİ ADALET KOMİSYONU'NDAKİ OYLAMADA KABUL OYU VERDİ"

Prof. Dr. İzzet Özgenç, hukuki değerlendirme için kendilerine başvuran bir partinin yetkilileriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özgenç, kanun teklifine ret oyu vereceklerini beyan eden parti yetkililerinin, Adalet Komisyonu'ndaki oylamada kabul oyu kullandığını belirtti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hukuki değerlendirmelerine başvuran bir siyasi partinin yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kulislerde Özgenç'in bahsettiği söz konusu siyasi partinin YENİ Parti olduğunu konuşuluyor. Özgenç YENİ Parti ile kanun teklifinin içeriğinin düzeltilmesi ve alternatif bir metin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması konusunda değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

“RET OYU VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER”

Özgenç'in açıklamasına göre YENİ Parti yetkilileri, yapılan hukuki değerlendirmeler sırasında kanun teklifine ilişkin tavırlarını net şekilde ortaya koydu.

Özgenç, parti yetkililerinin teklifin mevcut haliyle kabul edilmesine karşı çıkacaklarını ve oylamada ret oyu kullanacaklarını beyan ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Özgenç, açıklamasında bu durumu şu ifadelerle aktardı:

“Kasabın bıçağını yalayan” olmayacaklarını ve teklife ret oyu vereceklerini beyan etmelerine rağmen, Adalet Komisyonundaki oylamada kabul oyu vermişlerdir!

ADALET KOMİSYONU'NDAKİ OY TERCİHİ GÜNDEMDE

Özgenç'in paylaşımında asıl dikkat çeken nokta, YENİ Parti yetkililerinin görüşme sırasında ortaya koyduğu tutum ile Adalet Komisyonu'ndaki oy tercihi arasındaki fark oldu.

İddiaya göre parti yetkilileri, kanun teklifinin içeriğinin düzeltilmesi ve alternatif bir metin hazırlanması yönünde çalışma yapılması önerisine rağmen teklife ret oyu vereceklerini bildirdi.

Ancak Özgenç, Adalet Komisyonu'ndaki oylamada aynı yetkililerin kabul oyu kullandığını belirtti.

Bu açıklama, kanun teklifine ilişkin siyasi tartışmalarda oy verme tutumları ile daha önce yapılan değerlendirmeler arasındaki farklılıkları yeniden gündeme taşıdı.

“KASABIN BIÇAĞINI YALAYAN OLMAYACAKLARINI” SÖYLEMİŞLERDİ

Prof. Dr. İzzet Özgenç'in kullandığı “kasabın bıçağını yalayan” ifadesi de paylaşımın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Özgenç, YENİ Parti yetkililerinin görüşme sırasında bu tutum içerisinde olmayacaklarını ve kanun teklifine karşı ret oyu vereceklerini söylediklerini aktardı.

Buna karşın Özgenç'in açıklamasına göre Adalet Komisyonu'ndaki oylamada kabul oyu kullanılması, parti yetkililerinin önceki beyanlarıyla komisyondaki oy tercihleri arasında çelişki bulunduğu tartışmasını beraberinde getirdi.

Kanun teklifine ilişkin tartışmalar sürerken, Özgenç'in açıklamasının ardından gözler YENİ Parti'nin Adalet Komisyonu'ndaki oy tercihine çevrildi.

İşte İzzet Özgenç'in beğeni yorum yağan paylaşımı;

Öte yandan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ne (çerçeve yasa) kategorik karşı çıkan tek parti olan İYİ Parti, her aşamada Anayasa’ya aykırılık önergeleri ve itirazlara dikkat çekti. İYİ Parti’nin yanı sıra DEVA Partisi de Anayasa’ya aykırılık vurgusu yaptı.