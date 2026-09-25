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Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Vedat Muriqi ve Milot Rashica'nın gol sevinci gündeme geldi.

GOL SEVİNCİNDEKİ TİŞÖRT GÜNDEM OLDU

Zorlu karşılaşmada 83. dakikada galibiyeti getiren golü atan Fenerbahçeli Muriqi ile birlikte Beşiktaşlı Rashica'nın eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye destek amacı taşıdığı belirtilen bir mesajın yer aldığı tişörtü tribüne göstermeleri gündeme oturdu.

"Kurtarıcılar için adalet" yazılı tişörtleri tribünlere gösteren Muriqi ve Rashica UEFA tarafından bu hareketleri nedeniyle ceza alabileceği belirtilse de henüz konuyla ilgili resmi bir soruşturma açıklaması gelmedi.

LAHEY'DE 4 ESKİ UÇK YÖNETİCİSİNE CEZA

Muriqi ve Rashica'nın gol sevincinde verdiği mesaj, Lahey'deki Kosova Uzman Daireleri'nin kısa süre önce açıkladığı kararların ardından geldi.

16 Eylül'de açıklanan ilk derece kararında eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile Kadri Veseli, Rexhep Selimi ve Jakup Krasniqi savaş suçları kapsamında suçlu bulundu.

Karara göre Thaçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl, Selimi ise 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, dört ismi insanlığa karşı suçlar kapsamında ise suçlu bulmadı.

Muriqi ve Rashica'nın da aralarında bulunduğu Kosovalı futbolcular, İrlanda karşılaşmasındaki gol sevincinde Thaçi'ye destek mesajı verdi.