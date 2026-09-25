Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede

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Trabzonspor, Dinamo Kiev ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 10 milyon euro piyasa değerine sahip Mykhavko'yu yakından takip ediyor. 21 yaşındaki futbolcu 10+4 kuralında 23 yaş altı 4 yabancıdan biri olabilme özelliğini de taşıyor.