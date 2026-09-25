Ajanspor’un haberine göre Milli araya Galatasaray galibiyetinin ardından moralli giren Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Ukraynalı genç stoper Taras Mykhavko'yu listesine aldı. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Stopere genç aday takviyesi
Ocak ayında yapacağı takviyerle kadrosundaki eksikleri gidermek isteyen bordo mavililerde stoper için genç bir isim gündeme geldi.
Ukraynalı Taras Mykhavko gündemde
Son yıllarda kadrosuna kattığı genç oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor, bu doğrultuda gündemine Dinamo Kiev'in 21 yaşındaki genç stoperi Taras Mykhavko listesine aldı.
Yaz transferinde de gündeme gelmişti
1.88 boyundaki sol ayaklı genç futbolcu yaz transfer döneminde de Trabzonspor’a önerilmişti
+4 kontenjanına uygun
Trabzonspor, Dinamo Kiev ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 10 milyon euro piyasa değerine sahip Mykhavko'yu yakından takip ediyor. 21 yaşındaki futbolcu 10+4 kuralında 23 yaş altı 4 yabancıdan biri olabilme özelliğini de taşıyor.
2024'ten bu yana Dinamo Kiev forması giyen Taras Mykhavko, 99 resmi maça çıkarken 7 gol attı, 2 asist kaydetti.
A milli takıma yükseldi
Bu sezon da 13 resmi maçta forma giyen genç stoper gösterdiği başarılı performansla Ukrayna Milli Takımı'na yükselmeyi başardı.