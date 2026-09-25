Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede

Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Ukraynalı genç stoper Taras Mykhavko'yu listesine aldı. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede - Resim: 1

Ajanspor’un haberine göre Milli araya Galatasaray galibiyetinin ardından moralli giren Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede - Resim: 2

Stopere genç aday takviyesi

Ocak ayında yapacağı takviyerle kadrosundaki eksikleri gidermek isteyen bordo mavililerde stoper için genç bir isim gündeme geldi.

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Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede - Resim: 3

Ukraynalı Taras Mykhavko gündemde

Son yıllarda kadrosuna kattığı genç oyuncularla dikkat çeken Trabzonspor, bu doğrultuda gündemine Dinamo Kiev'in 21 yaşındaki genç stoperi Taras Mykhavko listesine aldı.

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Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede - Resim: 4

Yaz transferinde de gündeme gelmişti

1.88 boyundaki sol ayaklı genç futbolcu yaz transfer döneminde de Trabzonspor’a önerilmişti

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Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede - Resim: 5

+4 kontenjanına uygun

Trabzonspor, Dinamo Kiev ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 10 milyon euro piyasa değerine sahip Mykhavko'yu yakından takip ediyor. 21 yaşındaki futbolcu 10+4 kuralında 23 yaş altı 4 yabancıdan biri olabilme özelliğini de taşıyor.

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Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede - Resim: 6

2024'ten bu yana Dinamo Kiev forması giyen Taras Mykhavko, 99 resmi maça çıkarken 7 gol attı, 2 asist kaydetti.

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Trabzonspor'a genç stoper takviyesi: Ukraynalı savunma oyuncusu listede - Resim: 7

A milli takıma yükseldi

Bu sezon da 13 resmi maçta forma giyen genç stoper gösterdiği başarılı performansla Ukrayna Milli Takımı'na yükselmeyi başardı.

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