Merkez Bankası’nın son verilerine göre net rezervler 10.6 milyar dolar artışla 45.7 milyar dolara yükseldi. Ancak aynı dönemde “swap hariç net rezerv” kaleminde 1.8 milyar dolarlık düşüş yaşanarak 18.4 milyar dolara gerileme kaydedildi.

REZERV TÜRLERİ TARTIŞMASI: HANGİ VERİ DAHA GERÇEKÇİ?

Murat Muratoğlu, yazısında rezerv kalemleri arasındaki farkın çoğu zaman göz ardı edildiğini belirterek, şu ayrımı öne çıkardı:

Brüt rezerv: Merkez Bankası’nın toplam döviz ve altın varlığı

Net rezerv: Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan miktar

Swap hariç net rezerv: Swap işlemleriyle geçici olarak sağlanan dövizler çıkarıldığında kalan “gerçek kullanılabilir rezerv”

Muratoğlu’na göre asıl ekonomik gücü gösteren veri, swap hariç net rezerv kalemi oluyor.



“EMANET PARA” BENZETMESİ

Ekonomi yazarı, durumu daha anlaşılır kılmak için çarpıcı bir benzetme kullanıyor. Buna göre, cebinde 100 lira olan ancak bunun 80 lirası borç olan bir kişinin gerçekte sadece 20 lirası vardır. Muratoğlu, swap hariç net rezervin de Merkez Bankası’nın “gerçekten sahip olduğu” dövizi gösterdiğini ifade ediyor.

5 HAFTADA SERT DÜŞÜŞ İDDİASI

Murat Muratoğlu, yazısında ayrıca swap hariç net rezervlerde kısa sürede yaşanan değişime dikkat çekti.

Buna göre 27 Şubat’ta 78.8 milyar dolar seviyesinde bulunan swap hariç net rezervler, yaklaşık beş haftalık süreçte 60.4 milyar dolarlık düşüşle 18.4 milyar dolar seviyesine geriledi.

Bu düşüşün nedenleri arasında ise şu politikalar gösterildi:

Döviz kurunu baskılamak amacıyla yapılan müdahaleler

Piyasaya yönelik “arka kapı” döviz satışları

Kur ve faiz dengesini aynı anda kontrol etme çabası



“ALGI YÖNETİMİ” TARTIŞMASI

Murat Muratoğlu, ekonomik verilerin kamuoyuna sunuluş biçimini de eleştirerek, brüt rezervlerin öne çıkarılmasının daha olumlu bir algı yarattığını savundu.

Yazıya göre net ve özellikle swap hariç net rezerv verileri ise daha teknik kalemler olarak geri planda bırakılıyor. Bu durumun ise ekonomik tablonun algılanış biçimini etkilediği ifade ediliyor.



REZERVLERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ

Merkez Bankası rezervleri, dış borç ödemeleri, ithalat finansmanı ve finansal şoklara karşı tampon oluşturma açısından kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor. Türkiye gibi dış finansmana bağımlı ekonomilerde rezervlerin gücü, ekonomik istikrar açısından belirleyici rol oynuyor.



Murat Muratoğlu’nun değerlendirmesine göre, ekonomik veriler değerlendirilirken yalnızca manşet rakamlara bakmak yanıltıcı olabiliyor. Özellikle swap hariç net rezerv gibi göstergeler, ekonominin gerçek döviz pozisyonunu anlamada daha kritik bir rol oynuyor.