Nefes yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası’nın brüt altın rezervlerinin sadece bir haftada 134 milyar dolardan 116 milyar dolara gerilediğini bugünkü köşe yazısında kaleme aldı.

MURAT MURATOĞLU: 40,8 MİLYAR DOLAR SATTI

27 Şubat’tan 20 Mart’a kadar Merkez Bankası'nın 40,8 milyar dolar sattığının altını çizen Murat Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Neden? Kur patlamasın, dolar 50-60 liralara fırlayıp çarşıyı pazarı yangın yerine çevirmesin diye… Bu paranın 38.1 milyar doları çatır çatır nakit olarak satıldı. Ama yetmedi! Suyla sönmeyen yangına bu sefer altın atmaya başladılar. Para bulabilmek için 13-19 Mart 2026 haftasında tam anlamıyla bir “Büyük Altın Buharlaşması” yaşandı. Merkez Bankası’nın brüt altın rezervleri sadece bir haftada 134 milyar dolardan 116 milyar dolara geriledi. Aradaki fark: 18 milyar dolar!"