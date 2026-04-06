Bakan Bayraktar, kısa süre önce yaptığı açıklamada “Şu anda elektrikte faturaların %55’ini, doğalgazda %45’ini karşılıyoruz” demişti.

Bu ifade sosyal medyada geniş yankı bulurken, Muratoğlu konuyu X platformunda gündeme taşıdı.

Muratoğlu, paylaşımında şu soruları yöneltti: “Elektrik %24 artarken dağıtım nasıl %880 arttı? Enerji ve tabii… Bariz para dağıtım işleri bunlar. Elektrikten bilerek zarar edip parayı şirketlere aktarıyorlar. Yalan mı?”

Ekonomistin iddiasına göre, elektrik üretim ve satış fiyatlarındaki sınırlı artışa rağmen dağıtım maliyetlerindeki %880’lük olağanüstü yükseliş, kamu kaynaklarının özel şirketlere aktarılması anlamına geliyor.

Muratoğlu, bu durumun bilinçli bir “servet transferi” olduğunu savunuyor ve vatandaşların cebinden çıkan parayla enerji sektöründe büyük ölçekli kaynak kayması yaşandığını belirtiyor.

Türkiye’de enerji faturaları uzun yıllardır en çok tartışılan konuların başında geliyor. Artan maliyetler, sübvansiyonlar ve dağıtım şirketlerinin kar marjları sık sık gündeme geliyor. Murat Muratoğlu’nun eleştirisi, enerji politikalarının şeffaflığı ve maliyetlerin vatandaşlara yansıma biçimi konusunda yeni bir tartışma başlattı.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.