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Kaynak: Haber Merkezi

Murat Kurum, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" projesi kapsamında bin 642 konutun kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Kurum, TOKİ'nin yeni ödeme kampanyası kapsamında "Borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" projesi kapsamında bin 642 konutun kura çekimine katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, TOKİ'nin yeni indirim kampanyasını duyurdu.

YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK

TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunu peşin kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Borç bakiyesini kapatamayan ama en az yüzde 25'ini ödeyen vatandaş da ödediği tutar üzerinden yüzde 25 indirimden yararlanacak" diye konuştu.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

TOKİ’nin kampanyasından yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor.

Satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyaya başvurabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek.

Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle içinde bulundukları aya ait taksit ödemesini yapmış olmaları gerekiyor.

Belirtilen kampanya tarihleri dışında gerçekleştirilecek borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise yüzde 25’lik indirim uygulanmayacak.

Kampanya 22 Eylül’de başlayacak ve 19 Ekim 2026’da sona erecek.