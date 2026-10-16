Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

MasterChef Türkiye’nin 15 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu geride kaldı.

Kırmızı takım üst üste ikinci galibiyetini almak için tezgâh başına geçerken mavi takım ilk dokunulmazlığını kazanmak için mücadele etti.

Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? İşte haftanın birinci ve ikinci eleme adaylarının yanı sıra son gelişmeler...

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Her iki takım da eleme potasına girmekten kurtulmak için dokunulmazlık mücadelesinde kıyasıya yarıştı.

Oyunun ardından kaybeden takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için tezgâh başına geçti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının tercihi ve takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu.

Peki, son dakika gelişmesiyle MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

İşte haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2026’da dokunulmazlık oyunu kapsamında şefler yarışmacılardan 'Gazpachuelo Malagueno, Escalivada, Mejillones a La Marinera, Tortilla Espanola, Arroz Con Polo, Atun Encebollado, Pollo Al Ajillo, Estofado De Ternera ve Leche Frita' adlı İspanyol yemeklerini hazırlamalarını istedi.

Şeflerin belirlediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım mavi takım oldu. Böylece mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmayı başardı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2026’da bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takım yarışmacıları karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolga oldu. Böylece Tolga, eleme potasına girmekten kurtuldu.

ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef 2026’da haftanın ilk iki eleme adayı Şiringül ve Hasan Alp olmuştu. Bugün oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tolga’nın seçimiyle haftanın üçüncü eleme adayı Burçin oldu.

Haftanın dördüncü eleme adayı ise takım oylamasının ardından belirlendi. Oylamada Nurten ve Kübra eşit sayıda oy aldı. Kırmızı takım kaptanı Kübra, eşitlik nedeniyle dördüncü eleme adayını belirlemek üzere Nurten ile kendisi arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Kübra’nın kararı sonucunda haftanın dördüncü eleme adayı Nurten oldu.

Böylece MasterChef 2026’da haftanın eleme potasına giren dört yarışmacı belli oldu.

İşte haftanın eleme adaylarının tamamı:

Şiringül

Hasan Alp

Burçin

Nurten