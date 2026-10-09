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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturması kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddia edilen gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrolle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a fon kriziyle ilgili sorular yöneltmişti.

Özlale, bir bakanın babasının hesabına 470 milyon lira yatırıp fondan 830 milyon lirayla çıkıp çıkmadığını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın özel kalemi Fatih Kılınç’ın kapalı fonda parasının bulunup bulunmadığını sormuştu.

Cevdet Yılmaz ise Fatih Kılınç’ın 7 milyon lira yatırdığı fonda büyük kayıp yaşadığını ifade ederek, “Yatırım yapan herkes suçluysa, hepsini birden mahkemeye gönderelim. Böyle şey olmaz” yanıtını vermişti.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın fon satın aldığını ve kriz patlak vermeden önce sattığını iddia etmişti.

Ağırel, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın fon satın aldığı ve kriz patlamadan önce sattığı ortaya çıktı” sözlerini sarf etmişti.