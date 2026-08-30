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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Gelişmeyi sosyal medyasında paylaşan Ağırel, Başsavcılık tarafından telefonla arandığını ve yarın ifade vermek üzere savcılığa gideceğini söyledi.

İfadeye hangi sıfatla çağrıldığının tarafına henüz iletilmediğini aktaran gazeteci, sürecin detayları netleştikten ve ifade işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna ayrıntılı bilgilendirme yapacağını açıkladı.

Sosyal medya X hesabından paylaşım yapan Ağırel konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada " Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün telefonla arandım. Yarın ifade vermek üzere Başsavcılığa davet edildim. Hangi sıfatla ifadeye çağrıldığım tarafıma henüz bildirilmedi. Yarın gerekli bilgileri edindikten ve ifade işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğim." dedi.

Öte yandan Ağırel, daha sonra yaptığı paylaşımında şu ifadelere yerdi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün telefonla arandım. Yarın ifade vermek üzere Başsavcılığa davet edildim. Hangi sıfatla ifadeye çağrıldığım tarafıma henüz bildirilmedi. Yarın gerekli bilgileri edindikten ve ifade işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğim."

NE OLMUŞTU?

Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayınlamıştı.

Haberde Gökçek ailesinin Düsseldorf’ta bina, Velbert’te AVM için anlaşmalar yaptığı aktarılmıştı.

İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Melih Gökçek ise “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” demişti.