Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası mevkiinde ot yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, anız ve kesilmiş çalıların alev aldığını belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Yangının ardından yapılan ilk inceleme ve hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 500 metrekarelik alanın yanarak zarar gördüğü tespit edildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan değerlendirmelerde ise olayın bahçe temizliği amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı kanaatine varıldı.