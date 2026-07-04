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Kaynak: İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir tarlada, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hasat sonrasında tarla yüzeyinde toplanan saman balyalarına sıçradı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye hızla Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler yönlendirildi. Yüzlerce dönümlük araziye yayılan yangının, çevredeki diğer alanlara sıçramasını engellemek adına ekipler yoğun bir çaba sarf etti.

İtfaiye ve orman ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim olan tonlarca saman balyası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.