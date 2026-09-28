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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 yılında toplanan I. Türk Dili Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül’ü, köklü geçmişimizin ve asil kültürümüzün en büyük taşıyıcısı olan Türkçemizin bayramı olarak büyük bir gururla kutlamaktayız.

Dil, bir milleti bir arada tutan, ortak hafızayı ve medeniyet değerlerini yarınlara aktaran en mukaddes bağdır. Her harfi ve her kelimesiyle aziz Milletimizin binlerce yıllık mazisine şahitlik eden güzel Türkçemiz; dün olduğu gibi bugün de birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü teminatıdır.

Dünyanın en zengin ve en köklü dillerinden biri olan Türkçemizi yabancı dillerin istilasından korumak, sosyal medyada ve günlük hayatta yozlaşmasının önüne geçmek, onu duru ve doğru bir şekilde gelecek nesillere miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmamalıyız ki dilini koruyan bir millet, geleceğini de güvence altına almış demektir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Türkçemizin gelişmesi, zenginleşmesi ve bir bilim, sanat, edebiyat dili olarak hak ettiği evrensel değeri görmesi için emek veren tüm ilim ve devlet insanlarımızı saygıyla anıyorum.

Değerli hemşehrilerimin ve aziz Milletimizin 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, sevginin, barışın ve kardeşliğin dili olan Türkçemizin ebediyen yankılanmasını diliyorum.