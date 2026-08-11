Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden hareket eden 333 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine demirledi.

Çoğunluğu Avrupa ülkelerinden gelen 4 bin 180 yolcunun yanı sıra gemide 1278 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük kontrollerinin tamamlanmasının ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris'in öne çıkan turistik noktalarını keşfetmek üzere ilçeye dağıldı. Ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili yer aldı.

Gruplar halinde ilçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen yolcular, deniz kıyısındaki restoran ve kafelerde zaman geçirdi.

Turistlerin bir bölümü ise günübirlik düzenlenen turlara katılarak Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti'ni ve bölgedeki koyları gezdi.

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde Marmaris Limanı'ndan ayrılarak rotasını İtalya'nın Napoli Limanı'na çevireceği öğrenildi.