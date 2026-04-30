Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçında savaş uçağı ve helikopter uçurduğu gerekçesiyle görevden alındığını doğruladı.

3'ÜNCÜ ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Bakanlık, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan görev değişime ilişkin de "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir." cevabı verildi.