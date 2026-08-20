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İsrail’in Suriye’nin kuzeyindeki Ebu el-Duhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon yükselirken, 'Türk askerleri de oradaydı' iddiaları gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan ise iddialara ilk yanıt geldi. MSB, "İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veyasaldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz" dedi.

"TÜRK ASKERİ HEYETİ BÖLGEDE BULUNMUYOR"

Bakanlık tarafından, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırılarına ilişkin sorulara karşılık, "İsrail'in, Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz" yanıt verildi.

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