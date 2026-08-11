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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı kapsamında gerçekleştirilecek sözleşmeli er ve uzman erbaş teminlerine ilişkin yeni bir duyuru yaptı. Başvurular için belirlenen süre uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının personel temini kapsamında başvuru süresi 17 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek.

BAŞVURU SÜRESİ 17 AĞUSTOS'A UZATILDI

2026 yılı 2. dönem sözleşmeli er temini, 2026 yılı 3. dönem uzman erbaş temini ve 2026 yılı 4. dönem teknik sınıf uzman erbaş temini için daha önce 9 Ağustos 2026 olarak belirlenen son başvuru tarihi uzatıldı.

Buna göre adaylar, başvurularını 17 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Sözleşmeli er, uzman erbaş ve teknik sınıf uzman erbaş adaylarının başvuruları, Milli Savunma Bakanlığının personel temin sistemi üzerinden alınacak.

Başvurular, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

MSB'nin duyurusuyla birlikte, başvuru süresini kaçıran adaylara da başvurularını tamamlamaları için ek süre tanınmış oldu.