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28 yaşındaki Doğuş Caner Tüfekçi, Burdur’da zorunlu askerlik görevini yaparken zatürreye yakalandı ve tedavi sürecindeki iddia edilen ihmaller nedeniyle 28 Şubat 2026’da hayatını kaybetti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın "gerekçe göstermeden" olayla ilgili soruşturma izni vermemesi tepki çekerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den gelen 'itiraf' gibi açıklama dikkat çekti.

Güler, hayatını kaybeden yükümlünün eğitim birliğinde bulunan erbaş ve erlerin yaklaşık yüzde 90'ının revire başvurduğunu, hastaneye sevki gerekenlerin ise eksiksiz sevk edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından "Doğuş Caner Tüfekçi neden hastaneye sevk edilmedi?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın TBMM'ye sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, hayatını kaybeden yükümlünün katılış yaptığı eğitim birliğindeki sağlık başvurularına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Bakan Güler, söz konusu dönemde eğitim birliğinde bulunan erbaş ve erlerin yaklaşık yüzde 90'ının revire müracaat ettiğini, hastaneye sevki gereken tüm personelin ise eksiksiz şekilde sevk edildiğini belirtti.

"YÜZDE 90" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Bakanlığın açıkladığı yaklaşık yüzde 90'lık revir başvuru oranı, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bir eğitim birliğinde görev yapan askerlerin büyük bölümünün revire başvurmuş olmasının dikkat çekici olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.

“Hayatını kaybeden yükümlünün katılış yaptığı eğitim birliğinde bulunan erbaş ve erlerin bahsi geçen dönemde yaklaşık yüzde 90’ı revire müracaat etmiş ve hastaneye sevki gerekenlerin tamamının sevkleri eksiksiz bir şekilde yapılmıştır”

Açıklamada, hastaneye sevk edilmesi gereken personelin tamamının sevk edildiği ifade edilirken, hayatını kaybeden Doğuş Caner Tüfekçi'nin neden hastaneye sevk edilmediğine ilişkin kamuoyunda dile getirilen sorular ise yeniden gündeme taşındı.

KAMUOYU BU SORUNUN YANITINI BEKLİYOR

Bakanlığın verdiği yanıtta, eğitim birliğindeki sağlık başvurularına ilişkin istatistiklere yer verilirken, Doğuş Caner Tüfekçi'nin hastaneye sevk edilip edilmediği veya neden sevk edilmediğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Olayla ilgili tartışmalar sürerken, kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında, Doğuş Caner Tüfekçi'nin sağlık durumuna ilişkin süreçte hangi işlemlerin uygulandığı ve hastaneye sevk edilmemesinin gerekçesi geliyor.

İşte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den gelen açıklama;

Öte yandan, Bakanlık Doğuş Caner Tüfekçi'ye şehitlik statüsü verilmesi yönündeki aile talebini reddetmişti.