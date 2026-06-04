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Süper Lig’de çalıştığı süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’nun uyguladığı cezaları uluslararası yargıya taşıyan Mourinho’nun başvurusu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kabul edilerek Türkiye’den resmi savunma talep edildi.

Kasım 2024’te Trabzonspor karşılaşmasının ardından PFDK tarafından verilen soyunma odasına giriş yasağı ve para cezalarına itiraz eden tecrübeli teknik adam, Tahkim Kurulu’nun onaması sonrası AİHM yolunu seçti.

Mourinho, Türk futbolundaki disiplin mekanizmalarının bağımsız olmadığını ve bu durumun ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürdü.

Ayrıca gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini belirten Portekizli çalıştırıcı, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu.

Türkiye’nin, AİHM’e savunma sunması için 6 aylık süresi bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de 2024’te göreve başlayan Mourinho, 2025 Ağustos’unda görevden ayrıldı. Sarı-lacivertli ekipte 62 maça çıkan deneyimli teknik adam, maç başına 2.02 puan ortalaması yakaladı.

Güncel olarak Benfica’yı çalıştıran Mourinho’nun adı Real Madrid ile de anılıyor. İspanyol ekibinde başkan Florentino Perez’in yeniden seçilmesi halinde Portekizli teknik adamı göreve getirmeyi planladığı ifade ediliyor.