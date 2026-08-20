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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler'in gelecekte sahada üstlenebileceği role ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanyol televizyon programı El Chiringuito'ya konuşan Portekizli teknik adam, Arda Güler'in zaman içerisinde hücum hattından orta sahanın merkezine doğru evrilebileceğini söyledi.

'ARDA'YI ÇOK SEVİYORUM'

Mourinho, genç futbolcunun gelişimine ilişkin değerlendirmesinde Luka Modric ve Bernardo Silva'yı örnek gösterdi.

Portekizli teknik adam şunları söyledi:

"Arda'yı çok seviyorum. Bence Arda, Luka ve Bernardo'nun başına gelenlere benzer bir şey yaşayacak: İleride başlayıp daha geride bitirecek."

MOURINHO ARDA GÜLER'İN YENİ ROLÜNÜ ANLATTI

Arda Güler'in kariyerinin ilerleyen dönemlerinde orta sahanın merkezinde görev yapabileceğini düşünen Mourinho, milli futbolcunun geçirebileceği dönüşümün yol haritasını da çizdi.

Mourinho açıklamaları şu şekilde:

"Ofansif orta saha oyuncusu olarak başlarsınız ve iç orta saha oyuncusu, ardından da merkez orta saha oyuncusu olarak bitirirsiniz. Bence Arda, gelişimi ve oyun anlayışı nedeniyle bu yolu izleyecektir."