Kaynak: Haber Merkezi

Bir motokurye, kuryelik sektöründeki çalışma şartları ve kazançlara ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Özellikle gençlerin kendisine mesleğe başlamak istediklerini söylediğini belirten kurye, artık bu işi tavsiye etmediğini ifade etti.

"10 SAATTE KAZANDIĞINIZ PARAYI 15 SAATTE KAZANIYORSUNUZ"

Çalışma sürelerinin arttığını söyleyen motokurye, "Bu işin cılkı çıkmaya başladı. Genç kardeşlerim yazıyor bana, 'Ben de yapmak istiyorum' diye. Eskiden 10 saatte kazandığınız parayı 15 saatlerde kazanıyorsunuz artık" dedi.

Şirketlerin çalışma koşullarını da eleştiren kurye, fenomen kuryelerin bu konuda sessiz kaldığını savundu.

Motokurye, "Ellerinden geldiğince seni sömürüyorlar. Fenomen olan kuryeler var, bu şirketlerle işbirliği yapanlar, onlar bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Bu iş artık yapılmaz" ifadelerini kullandı.