Mersin'de haklarında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda iki kişi yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
79 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 79 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.B. yakalandı.
Aynı çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan hakkında 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.E. de polis ekiplerince yakalandı.
Yakalanan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.