Kaynak: AA

Kulübün transfer sürecine ilişkin duyurusunun ardından sabahın erken saatlerinden itibaren TS Club mağazaları ile kombine satış noktalarında hareketlilik başladı.

Takım ürünleri almak için mağazalara gelen taraftarlar uzun kuyruklar oluştururken, satın aldıkları formalara "M. Salah" yazdırdıkları görüldü.

Taraftarlardan Zafer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer gelişmesi nedeniyle büyük heyecan yaşadığını ve duyuruyu beklediğini ifade etti.

Kombine almasında transferin etkili olduğunu belirten Bulut, "Hemen hemen her sene kombine alıyorum. Bu sene biraz maddi sıkıntılarım vardı kombine alamayacaktım ama Salah gelince almak zorunda hissettim kendimi. Borçlardan daha önemli diye düşündüm, almaya geldik. Buradan sonra da forma almaya gideceğim." dedi.

Ali İhsan Turfanda ise taraftarların kombine ve forma alması gerektiğini dile getirerek "Kombineyi daha önceden alacaktık Salah da buna vesile oldu. Bütün Trabzon halkını da kombine ve forma almaya davet ediyoruz. Bu kulübe bizim ihtiyacımız var, onların da bize ihtiyacı var. Salah transferini yakından takip ediyoruz. Sayın başkanımız Ertuğrul Doğan ne kadar yalanlasa da biz alacağını biliyorduk. Bir Trabzonlu olarak inat ettiği her şeyi yapar bizim başkanımız. Başkanımız bu transferle gönlümüzü aldı. Allah'ın izniyle bundan sonra şampiyon olacağız. Bundan sonra Trabzonspor gümbür gümbür geliyor." diye konuştu.

İrfan Demirbilek, önce Trabzonspor forması aldıklarını kombine de alacaklarını anlatarak "Kaç gündür gece gündüz beklemedeyiz hiç uyuduğumuz yok. Hatta oğlum sabah bana diyor ki 'İstanbul'a gidelim orada karşılayıp buraya gelelim.' Oğlum benden daha fanatik. Biz Salah'ın 11 numara oynayacağını düşündük formamıza da bu şekilde yazdırdık." ifadelerini kullandı.