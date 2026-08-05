Trabzonspor Kulübü, transfer sürecinde görüşmeler yaptığı Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın bordo-mavili formayla verdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Mohamed Salah İstanbul'da "Bize her yer Trabzon" mesajı
Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bordo-mavili formayla taraftara mesaj gönderdi.Kaynak: Diğer
Kulübün yayımladığı videoda, uçakta 61 numaralı Trabzonspor formasını giyen Salah'ın taraftarlara yönelik ifadeleri yer aldı.
Mısırlı oyuncu,"Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.
Salah'ın İstanbul'da Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmesi, ardından akşam saatlerinde Trabzon'a geçmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, İstanbul'a gelişinde bordo-mavili taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Havalimanında binlerce taraftar tarafından karşılanan Mısırlı yıldız, burada taraftarlarla buluşmasının ardından ilk üçlü tezahüratını gerçekleştirdi.
Salah için hazırlanan 11 numaralı formanın yerine, oyuncunun milli takımda kullandığı 10 numaralı formayı tercih ettiği öğrenildi. Takımda 10 numarayı giyen Muçi'nin onayıyla forma numarası Salah'a tahsis edildi.
İstanbul'a gelen Mohamed Salah'ın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Yılın transferi olarak değerlendirilen yıldız oyuncuyu karşılamak isteyen çok sayıda bordo-mavili taraftar, havalimanında toplandı.
Taraftarlar, Mısırlı futbolcuyu "Ya Allah, Bismillah, Mohamed Salah" tezahüratlarıyla karşıladı.