Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 29 Eylül'de Güney Sudan ile oynanacak karşılaşmada Muhammed Salah'a görev vermeme kararı aldı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Angola maçı öncesinde Salah ile teknik heyet arasında yapılan görüşme sonucu yıldız futbolcunun Güney Sudan karşılaşmasında dinlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SENTETİK ZEMİN KARARI ETKİLEDİ

Karara sebep olarak maçın sentetik çimde oynanacak olması gösterildi.

Mısır teknik heyetinin yoğun maç trafiğini de dikkate alarak Salah'ın sakatlık riskini artırmak istemediği kaydedildi.

Trabzonspor forması giyen Salah'ın bu karşılaşmada dinlendirildikten sonra Mısır'ın sonraki maçlarında yeniden görev alması bekleniyor.